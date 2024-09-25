Emine Erdoğan, BM Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Maalla M’jid ile bir araya geldi

Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile Türkevi'nde bir araya geldik. Geçmişten günümüze ülkemizde çocuklar için yürütülen bilhassa kız çocuklarımızın eğitimine yönelik hayata geçirilen projeleri anlattım. Gazze'de şimdi de Lübnan'da yaşanan İsrail bombardımanlarında ve savaşın hüküm sürdüğü tüm bölgelerde çocukların maruz bırakıldığı acı durumu ele aldık. Ortak temennimiz bilhassa çocukların sağlığı, güvenliği ve huzuru için barışın acilen tesis edilmesi yönünde. Küreselleşme yolunda ilk adımlarını atan Gönül Elçileri projemize dair birikim ve tecrübelerimizi paylaştım. İş birliği alanlarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak gelecek nesillerimiz adına önemli bir söz veren Sayın M'jid'e, gönülden teşekkür ediyorum" dedi.