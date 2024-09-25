FETÖ’nün “Konuşma esnasında salon boştu” yalanı çöktü... İşte gerçek kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işgalci ve katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelediği bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan bu tarihi konuşmasında BM Güvenlik Konseyi'ne seslenerek "Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

TARİHİ KONUŞMAYI KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞTILAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kurulu'ndaki mazlum Gazze halkının sesi olarak yaptığı konuşmayı küçültmek adına Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya hesapları tarafından bir fotoğraf servis edildi. Konuşma esnasında salonun boş olduğuna dair sosyal medyada kullanılan bu fotoğraf karesi kısa sürede yayıldı. Fotoğrafın ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

İDDİA DOĞRU DEĞİL

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşurken salonun dolu olduğunu gösteren fotoğraf karesini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi resmi X hesabından paylaştı. Merkez, bir açıklama yayınlayarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kuruluna hitabıyla ilgili FETÖ'nün sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan ve diğer bazı hesaplar tarafından da paylaşılan, 'Konuşma esnasında salon boştu' iddiası doğru değildir" denildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PROPAGANDA KAMPANYALARINA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamanın devamında ise şunlar dile getirildi, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu konuşmasına ilişkin görüntüler incelendiğinde (aşağıda yer verilmiştir), iddiaların tamamen asılsız olduğu açıkça görülmektedir. Terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini hedef alan propaganda kampanyalarına itibar etmeyiniz."