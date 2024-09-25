Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Bitlis Tatvan'da korkutan deprem: AFAD ilk bilgileri açıkladı! Çevre illerden hissedildi
Giriş Tarihi: 25.9.2024 15:04 Son Güncelleme: 25.9.2024 15:24

SON DAKİKA! Bitlis Tatvan'da korkutan deprem: AFAD ilk bilgileri açıkladı! Çevre illerden hissedildi

Son dakika haberi: Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre iller Siirt, Batman, Muş, Van, Bingöl'den de hissedildi.

SON DAKİKA! Bitlis Tatvan’da korkutan deprem: AFAD ilk bilgileri açıkladı! Çevre illerden hissedildi

Son dakika... Bitlis'in Tatvan ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Tatvan'daki depremin büyüklüğünü 4.5 olarak kaydetti. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

Deprem çevre iller Siirt, Batman, Muş, Van, Bingöl'den de hissedildi. AFAD, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

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SON DAKİKA! Bitlis Tatvan'da korkutan deprem: AFAD ilk bilgileri açıkladı! Çevre illerden hissedildi
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