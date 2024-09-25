SON DAKİKA! Bitlis Tatvan’da korkutan deprem: AFAD ilk bilgileri açıkladı! Çevre illerden hissedildi

Son dakika... Bitlis'in Tatvan ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Tatvan'daki depremin büyüklüğünü 4.5 olarak kaydetti. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
Deprem çevre iller Siirt, Batman, Muş, Van, Bingöl'den de hissedildi. AFAD, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Tatvan (Bitlis)
Tarih:2024-09-25
Saat:14:50:03 TSİ
Enlem:38.2575 N
Boylam:42.55861 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sNIMg7OHky@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi