TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’e dur deme vakti geldi

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Parlamentosu'na hitap etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Rusya Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada küresel denklemin barış üzerine kurulması gerektiğini vurgularken "Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir barış müzakeresi ilerleyemez" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin BRICS üyeliği ihtimali de yorumlayan Kurtulmuş bu durumun Türkiye'nin gücünü arttıracağını belirtti.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Lübnan'da sivil insanlara karşı işlenen suç, insanlığın hayal bile edemeyeceği noktadadır. Bu siber suçlar, İsrail'in suç defterini iyice kabartmış ve bardak taşmıştır. İsrail'e dur deme vakti gelmiştir. Artık uzun dönemli mücadele başlıyor.