TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Putin ile kritik görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'da. Burada kritik görüşmeler gerçekleştiren Kurtulmuş, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kurtulmuş sosyal medya platformundan görüşmeye dair fotoğraflar paylaşırken bir açıklamada da bulundu.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİYLE İLGİLİ MESAJ

Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.