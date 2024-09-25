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Giriş Tarihi: 25.9.2024 18:53 Son Güncelleme: 25.9.2024 19:03

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Putin ile kritik görüşme

Rusya'da çeşitli temaslarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ile görüştü. Kurtulmuş görüşmeyi sosyal medya platformundan "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." açıklamasıyla paylaştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Putin ile kritik görüşme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya'da. Burada kritik görüşmeler gerçekleştiren Kurtulmuş, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kurtulmuş sosyal medya platformundan görüşmeye dair fotoğraflar paylaşırken bir açıklamada da bulundu.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİYLE İLGİLİ MESAJ

Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Putin ile kritik görüşme
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