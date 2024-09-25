Yapmadığı dolandırıcılık yöntemi kalmamış: O firari hükümlü Çatalca’da yakalandı

İstanbul'da Aranan Şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda binlerce hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında olan Hasan K.'nın suç dosyası ise herkesi şaşırttı. Hasan K. Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 21 farklı aranma kaydı, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 8 farklı aranma kaydı olduğu öğrenildi.

Ayrıca bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 farklı aranma kaydı, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 farklı aranma kaydı, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık - vergi usul kanununa muhalefet olmak suçundan 2 farklı aranma kaydı olmak üzere; toplam 35 farklı dosyadan aranma kaydı ve toplam 9 yıl kesilmiş hapis cezası ile 63.580 ₺ kesilmiş para cezası olduğu öğrenildi.

Yapmadığı dolandırıcılık yöntemi kalmayan Hasan K. Çatalca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ilgili adli makamlara sevk edildi.