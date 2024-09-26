Adıl Öksüz’ü kaçıran Cihat Yıldız’a yeni dava

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, mahrem sorumlu 'Namık' kod Adil Öksüz'ü saklayarak kaçmasını sağlayan mahrem sorumlu "Oğuz ve Bahadır" kod isimli Cihat Yıldız'a yeni bir dava açıldı. Öksüz'ün kaçırılmasına yönelik davada dosyası ayrılan ve yargılaması süren YIldız'ın, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. İddianameye, hem eski yarbay hem de itirafçı mahrem imamların verdikleri ifadeler damga vurdu. İfadelere göre 8 yıldır firarda olan ve geçtiğimiz ay İstanbul'da yakalanan Yıldız, 2016 yılı darbe girişimi itibarıyla örgütün Hava Harp Okulu yapılanmasının tümünden sorumluydu. İddianamede, darbe girişiminin kimin yaptığı sorusuna ise itirafçı bir ismin, "Malımıza mülkümüze el konulmuş. Ne yapmamızı beklersin. Sessiz mi kalacaktık" şeklinde cevap vererek, darbe girişiminin arkasında örgütün olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Yıldız, geçtiğimiz ay Beylikdüzü'nde polisin yaptığı kontrolden kaçan bir arabadan beraberindeki 2 FETÖ üyesi ile birlikte yakalanarak cezaevine gönderilmişti.