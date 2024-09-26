Alibey Sitesi’nde ‘dönüşüm’ işkencesi

Beylikdüzü'nde 170 daireli Alibey Sitesi'nde kentsel dönüşüm işkenceye dönüşdü. Yakuplu Mahallesi Sancaklar Caddesindeki sitede müteahhit Ali İsmailoğlu, kentsel dönüşüm adı altında daire sahiplerinin çoğu ile anlaşmadan daireleri boşalttırdı. Müteahhidin anlaşmayı kabul etmeyen dairelerin ise doğalgaz ve elektriklerini kestirdiği ortaya çıktı.Parselleri ayrı olan blokları tek parsel haline getirmek için blokların doğalgazlarının ve elektriklerinin kesildiğini belirten site sakinleri, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne gittiklerinde ise arazide zemin kayması olduğu için boşaltılması gerektiği cevabını aldı. Site sakinlerinden Leyla Üzüm, evlerinin ellerinden bedavaya alınmaya çalışıldığını belirterek, "Evlerimiz gasp edilmeye çalışılıyor.140 metrekarelik evlerimize 85 metrekare teklif ettiler. Kabul etmeyince doğalgaz ve elektriğimizi kestiler" dedi. Bir diğer site sakini Yeşim Tekinsarı ise, "Blokların bir kısmı boşaltılıp yıkım çalışmaları başlatılırken bir kısmında aileler oturmaya çalışıyor. Böyle yarım yamalak dönüşüm mü olur. Site adeta korku sitesine döndü" diye konuştu. Konut sahiplerinin sürekli tehdit edildiğini aktaran Tekinsarı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın olaya el atarak, konutlarımızın gasp edilmesini önlenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.