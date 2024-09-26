Bir terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, Jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-16' operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Operasyon, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz istihbari çalışmaların sonucunda gerçekleşti. Van İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, zırhlı araçlar ve J-SİHA'lar ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında bir terörist tespit edildi. Terörist, Jandarma ATAK Taarruz helikopterlerinin desteği ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) ile Jandarma Komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.