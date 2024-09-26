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Giriş Tarihi: 26.9.2024

Bir terörist etkisiz hale getirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bir terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, Jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-16' operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Operasyon, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz istihbari çalışmaların sonucunda gerçekleşti. Van İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, zırhlı araçlar ve J-SİHA'lar ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında bir terörist tespit edildi. Terörist, Jandarma ATAK Taarruz helikopterlerinin desteği ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) ile Jandarma Komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
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Bir terörist etkisiz hale getirildi
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