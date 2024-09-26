Haberler Gündem Haberleri Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten skandal sözde "Ermeni soykırımı" paylaşımı
Giriş Tarihi: 26.9.2024 20:39 Son Güncelleme: 26.9.2024 20:41

Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten skandal sözde "Ermeni soykırımı" paylaşımı

Fenerbahçe Beko oyuncusu Nigel Hayes-Davis sosyal medyada skandal paylaşımlarda bulundu. Nigel Hayes, Ermenistan ziyareti sırasında sözde Ermeni soykırımı ile ilgili paylaşımlarında kullandığı ifadelerle de büyük tepki çekti.

Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis’ten skandal sözde Ermeni soykırımı paylaşımı

Fenerbahçe Beko'da basketbol oynayan Nigel Hayes-Davis'ten Türk halkının büyük tepkisini çeken paylaşımlar. Nigel Hayes, Türkiye'yi hedef gösteren görseller paylaşırken bu paylaşımlarında skandal ifadeler de kullandı.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI!

Fenerbahçe Bekolu Nigel Hayes, Ermenistan ziyaretinde sözde Ermeni soykırımı hakkında Instagram hikayesinde paylaşımda bulundu.

"SOYKIRIMIN BAŞMİMARLARI" DEDİ

Paylaşımında "Soykırımın 'başmimarları'" ile "Savaş ve soykırım inanılmaz" ifadelerini kullanan Hayes, paylaştığı görsellerde de dönemin komutanlarına yer verdi.

HAYES'E BÜYÜK TEPKİ!

Fenerbahçeli taraftarlar basketbolcunun sözleşmesinin feshedilmesi için yönetime çağrıda bulundu. Hayes- Davis paylaşımlarını bir süre sonra ise paylaşımlarını sildi.

Davis, Türk halkından özür dilediğini belirten bir paylaşımda da bulundu.

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Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis'ten skandal sözde "Ermeni soykırımı" paylaşımı
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