FETÖ operasyonunda 15 itirafçı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tarafından yürütülen FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasına' yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından görev yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün geçtikten sonra adliyeye ifade vermek için getirildiler.

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve örgütle bağlantısı bildikleri kişileri teşhis etmek istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.