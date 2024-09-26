İsrail saldırganlığı acilen durdurulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün New York'taki Türkevi'nde Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin, İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. İsrail'in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını vurgulayan Erdoğan, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti. Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la görüşmesinde de İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye'nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti. Temaslarını tamamlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden ayrıldı. Bu esnada Türkevi'nin önünde kendisini bekleyen bir grup Ahıska Türkü, Erdoğan'a "Yolunuz açık olsun" dedi. Erdoğan da "Sağ olun. Hakan Bey (Fidan) sizinle görüşecek" diyerek cevap verdi.