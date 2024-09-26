Liderlerin eşleri yemekte buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta lider eşlerini buluşturan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleri ile buluştuk. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Paylaşımında Emine Erdoğan, sıcak misafirperverliği için Jill Biden'a teşekkür etti.