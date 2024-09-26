Para balyalarını yadırgamadım

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alımı için 'Bir tuğla da sen koy' adı altında toplanan paralara ilişkin açılan davanın ilk duruşması dün görüldü. 6 sanığın katıldığı duruşmaya eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mazeret sunarak katılmazken, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda partili izleyici olarak katıldı. Ara kararında Küçükçekmece Belediye Başkanı'nın oğlu Serkan Çebi hakkında zorla getirilme kararı çıkaran mahkeme duruşmayı erteledi.CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya 6 tutuksuz sanık, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, dönemin Şişli İl Meclis Üyesi Doğan Kılıç, Maltepe Meclis Üyesi Ercan Konak, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ve avukatlar katıldı. Canan Kaftancıoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle mazeret sunarak katılmadığı duruşmada CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda partili izleyici olarak yer aldı.Savcılık aşamasındaki ifadesini tekrar ettiğini belirterek savunmasını yapan sanık Melih Morsünbül, "Maltepe Belediye Başkanı o tarihlerde benim idari amirimdi. Onun özel ricası sonucunda parayı teslim ettim. Yasada bana itham edilen hiçbir suçu gerçekleştirmedim. Bağışta da bulunmadım. Yasadışı faaliyetle elde edilen bir görüntü üzerinden 6 ay boyunca hedef gösterildim. Satın alma sürecine dahil olmadım" şeklinde konuştu.Sanıklardan dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ise savunmasında, parti adına para toplamadığını ileri sürerek "O tarihlerde makbuz verildi mi, verilmedi mi, bağış süreci hakkında bir tespitim olmadı. Çünkü o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım" dedi. Diğer 4 sanık önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.Cumhuriyet Savcısı, gelinen aşamada durma talebinin reddini ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazılarak 2019 yılına ait denetim raporu yayınlanmış ise istenilmesine ve durma talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, mazeret sunmayan CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu sanık Serkan Çebi hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.