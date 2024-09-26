Son dakika: Bakan Yerlikaya’dan A Haber’de önemli açıklamalar: Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz

Bu durum göç baskısı oluşturuyor. Dünyada göçle ilgili durum gerçekten çok büyük bir küresel sorun haline geldi. Savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar, iklim değişikliği, inançla ilgili belki doğan sıkıntılar pek çok sebep nedeniyle insanlar bulunduğu yerden başka istikamete doğru göç ediyor. Dünyada BM verilerine göre, 300 milyon insan göçmen durumunda.

Filistin 5.8 milyon. Az öncede ifade ettik, savaşta güvenlik sebebi, kuraklık ve geçim sıkıntısı sebebiyle buradan göçe hedef olan ülkelere doğru bir akım var. 123 milyon zorla yerinden edilenler, 47 milyonu koruma altındakiler BM verilerine yansıdı.

Tüm dünyada göçe hedef olan ülkelerin çözmesi gereken sorunlarından biri bu. Bizim göçle ilgili politikamız şu şekilde; insanı önceleyen, ama kamu güvenliğimizden ve düzenimizden taviz vermeden durmadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz.