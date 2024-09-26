Yargı camiasını yasa boğan ölüm

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim olan Şenol Demir'in vefatı üzerine uğurlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Bölge Adliyesi Başkanı Murat Boylu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, komisyon üyesi 13. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Kılıç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Başsavcı vekilleri, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının yanı sıra çok sayıda adliye görevlisi de katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende hakim Şenol Demir'in meslektaşı olan eşi Nuray Öz Demir de yer aldı.

BAŞKAN BOYLU'DAN DUYGUSAL KONUŞMA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi C Blok önünde düzenlenen törene hakim Şenol Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı getirildi. Dualar edildi. Törende duygusal bir konuşma yapan İstanbul Bölge Adliyesi Başkanı Murat Boylu, hakim Demir'in çalışkanlığı, adalete ve hakkaniyete karşı hassasiyetiyle tanındığını belirtti. Bir arada özveriyle çalıştıklarını anlatan Başkan Boylu, "Bir kısmımız aynı dairede çalıştı, aynı atmosferi teneffüs ettik, aynı yemekhanede yemek yedik, birlikte vaktimiz geçti ama bugün ayrılık vakti. Eşine, çocuklarına, sevenlerine, biz meslektaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Vermiş olduğu adaletli kararları onun yoldaşı olsun" dedi.

"BİZE GÜZEL ANILAR BIRAKTI"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan da yaptığı konuşmasında, "Hepimizin Şenol kardeşimizle kısa, uzun çok anıları var. Hakikaten neşeli, güler yüzlü, ilkeli, dürüst, duruşuyla, bilgisi ve donanımıyla güzel bir arkadaşımızdı. Hep öyle anılarımızda kalacak. O bize güzel anılar bıraktı" diye konuştu.

Hakim Şenol Demir, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası hakim Demir Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda defnedildi.