Yargı Reformu Stratejine 45 bin görüş

Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan yeni Yargı Reformunda toplumunda 45 bin görüşe yer verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yargireformu.adalet.gov.tr sayfası üzerinden vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelendiği ve reformun büyük bir emeğin ürünü olduğunu belirtti.

Hazırlanan belgenin hukukun üstünlüğüne dayalı, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla şekillendiğini vurgulayan Bakan Tunç, Reformun, toplumda adalet duygusunu güçlendirecek, ceza adalet sisteminin etkinliğini artıracak ve yargı süreçlerini sadeleştirecek somut adımları içerdiğini belirterek kamu vicdanını rahatsız eden olumsuz durumların önüne geçmek için de önemli tedbirlerin alındığını vurguladı.