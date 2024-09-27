Alman Bild Gazetesi'nin "Her hafta 500 Türk sınır dışı edilecek" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

"HER HAFTA 500 TÜRK, TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEK" İDDİASI

İlk etapta toplam 200 Türk'ün, tarifeli uçuşlarla Türkiye'ye götürüleceği kaydedilirken bahsedilen 'Türk vatandaşlarının' Almanya'ya iltica talebinde bulunanlar olduğu öğrenildi. Öte yandan bunun karşılığında Türkiye'nin ise Almanya'da 'vize kolaylığı' alacağı haberde öne sürüldü. Hükümet çevrelerine dayandırılan haberde ayrıca Türkiye'nin haftada 500'e kadar vatandaşını geri almayı teklif ettiği belirtildi.