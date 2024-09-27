Alman Bild Gazetesi'nin "Her hafta 500 Türk sınır dışı edilecek" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Almanya'da yayın yapan Bild Gazetesi yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Habere göre, Berlin ve Ankara arasında aylardır süren müzakerelerin ardından çok sayıda Almanya'daki Türk vatandaşının anavatanlarına sınır dışı edilmesine karar verildi.
"HER HAFTA 500 TÜRK, TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEK" İDDİASI
İlk etapta toplam 200 Türk'ün, tarifeli uçuşlarla Türkiye'ye götürüleceği kaydedilirken bahsedilen 'Türk vatandaşlarının' Almanya'ya iltica talebinde bulunanlar olduğu öğrenildi. Öte yandan bunun karşılığında Türkiye'nin ise Almanya'da 'vize kolaylığı' alacağı haberde öne sürüldü. Hükümet çevrelerine dayandırılan haberde ayrıca Türkiye'nin haftada 500'e kadar vatandaşını geri almayı teklif ettiği belirtildi.
DIŞİŞLERİ'NDEN YALANLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Alman Bild Gazetesi'nin iddialarının doğru olmadığını belriten Keçeli, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir." dedi.
"UYGULAMAYA ONAY VERİLMEMİŞTİR"
Keçeli açıklamasında şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York'ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir."