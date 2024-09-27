Bakan Tunç: Hukuk sistemini daha kaliteli hale getirmenin gayreti içindeyiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazılı açıklamasında 2002 yılında 9 bin civarında olan hakim ve savcı sayısının bugün 25 bine yaklaştığını belirterek son 1 yılda 2 bin 294 yeni hakim ve savcının mesleğe kabul edildiğini belirtti. Bakan Tunç, hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin avukatlık stajından önce hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekeceğini belirtti. Hukuk eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Bakan Tunç, hukuk fakültelerinin kontenjanlarının 190 binden 125 bine düşürüldüğünü ifade etti.

'HAKİM SAVCI SAYIMIZ 25 BİNE YAKLAŞTI'

Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin önemine değinen Bakan Tunç, "Hukuk sistemimizi eğitim anlamında daha da güçlendirmeye yönelik çok önemli mesafeler aldık ve almaya da devam ediyoruz. 2002 yılında sadece 9 bin civarında hakim savcımız vardı. Bugün hakim savcı sayımız 25 bine yaklaştı. Yani yüzde 160 oranında bir artış sağlamış olduk. Hakim, savcı ve avukatlarımızın çalışma hayatlarında hukuk fakültelerindeki eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda hukuk fakültesi kontenjanlarında başarı oranını yukarı çekmek için çalışmalar yürütüldü. Kontenjanlar, 190 binden 125 bine düşürüldü. Eğitimdeki kaliteyi artırmak için YÖK'le görüşmemiz de devam ediyor" dedi.

'MESLEKİ YETERLİLİKLERİ ÖLÇÜLECEK'

Adayların sınavdan yeterli puanı almalarıyla mesleklerdeki ilerleyişini sürdüreceklerini ifade eden Bakan Tunç, "Hakim, savcı ve avukat olmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerinin ölçüleceği sınavlar ilk kez bu yıl yapılacak. Avukatlık stajından önce ve hakim, savcı yardımcılığı sınavına başvurmak için de önce hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekecek. Adaylarımız sınavda yeterli puanı alarak başarılı oldukları takdirde mesleğe kabul edilecekler. Böylelikle hukuk sistemini hem nitelik hem nicelik anlamında daha da kaliteli hale, daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. HMGS ve İYÖS ile adaletin zamanında tecellisi yolunda görev alacak hakim, savcı ve avukatlarımızın meslek öncesinde yeterlilikleri ölçülecek. 29 Eylül Pazar günü ilk kez yapılacak sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül 2024 tarihinde, ilk kez yapılacak olan HMGS ve İYÖS ile hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılması hedefleniyor. Mesleki yeterliliklerin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen sınav, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van olmak üzere 17 merkezde gerçekleştirilecek.