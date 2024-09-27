Bakanlık uyardı İBB görmezden geldi

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi, İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılaşmaya göz yumuyor.Sarıyer Kireçburnu'nda Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ve Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villalara herhangi bir işlem yapmaması skandallarıyla tepkilerin odağında kalan İBB yönetimi bu kez de Sarıyer Büyükdere'de Boğaziçi Öngörünümü'nde kalan kaçak yapı için 3 maymunu oynadı.SABAH'ın gündeme getirdiği Sarıyer Çubukçu Sokak'ta işadamı Albert Franko tarafından 70 bin dolara satın alınan, üzerinde gecekondu bulunan arazide kaçak yapılaşma iddiaları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Temmuz'da inceleme yaptığı öğrenildi.Ekipler, gecekondunun yıkıldığını, yerine yapılan villanın ise herhangi bir izin belgesinin ve ruhsatının olmadığını belirledi.Bu tespitler üzerine Boğaziçi Öngörünümü'nde kalan söz konusu alanla alakalı sorumluluğu bulunan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne işlem yapılması için resmi yazı gönderildi.İBB yönetimi ise müdürlükten gelen kaçak villanın mühürlenip yıkılmasını belirten yazıyı görmezden gelerek herhangi bir işlem başlatmadı. İBB'nin sorumsuzluğundan destek alan Albert Franko ise kaçak inşaata hız kesmeden devam etti.Yasal sürenin aşılması üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 24 Eylül'de tekrar bölgeye gitti. Yapıda ilerleme sağlandığını belirleyen ekipler, gerekli incelemenin ardından İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne 2'nci resmi yazıyı yazarak söz konusu alanın Hazine arazisi olduğunu ve Boğaziçi Öngörünümü'nde kaldığını hatırlatarak kaçak yapının mühürlenerek yıkılması gerektiğini belirtti.Ancak İBB yönetimi resmi yazıyla 2 kere uyarılmasına rağmen kaçak villada herhangi bir işlem başlatmadı.SABAH dünkü sayısında kaçak villayı sayfalarına taşımış, İBB'nin konuya ilişkin hiçbir adım atmadığını dile getirmişti.Aynı sokak ve yakın çevrede bulunan diğer sakinler ise Albert Franko'nun dokunulmazlığına hayret ettiklerini söyledi. Mahalleli, kendilerinin duvarlarına bir çivi dahi çakamadıklarını, köpek kulübesi yapmak istediklerinde dahi zabıta ekiplerinin hemen gelerek sorun çıkarttıklarını ancak kaçak villa için herhangi bir işlem yapılmadığını aktardı.