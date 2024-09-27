Başkan Erdoğan’dan Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakârca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum."