Cem Garipoğlu düğümü çözülüyor... Mezarı açılacak

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada savcılık kararını verdi. Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi tarafından "Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebi yanıt buldu. Garipoğlu'nun yaşayıp yaşamadığıyla ilgili düğümü çözecek olan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.Savcılık, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderdi. 15 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı Garipoğlu'nun açılan mezarından alınacak cesede ait parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledilerek burada detaylı bir şekilde incelenecek.Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak. Video kaydının da yapılacağı fethi kabir işleminde Garipoğlu ailesinden bir kişinin de teşhis için hazır bulunması bekleniyor. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun ölümüyle ilgili kafalarda soru işareti kaldığını ve savcılığın bu kararıyla birlikte Garipoğlu'nun ölüp ölmediğine ilişkin muammanın giderileceğini söyledi.