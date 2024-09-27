CHP’li başkandan beceriksizliğin itirafı

Uzun yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir'in Çiğli Belediyesi, mali krizi artık kontrol edemez noktaya geldi. SGK'ya 1.2 milyar lira borcu bulunan ve birçok haciz dosyası ile boğuşan belediye yönetimi, bugünlerde taşınmazlarını devrederek nefes almaya çalışıyor. Eylül ayında birçok işçinin maaşını ödeyemeyen, bazı personelin parasını ise 3 taksitte ödemeye çabalayan belediye, ilçedeki isyan fitilini yeniden ateşledi.Maaş krizi sebebiyle hizmetlerin aksaması üzerine Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın önceki gün şantiyeye giderek eylemdeki işçilere uzun süre dil döktüğü ve ikna etmeye çalıştığı bildirildi. İşçilerin aktardığı bilgilere göre şantiyede bir konuşma yapan Yıldız, "Beni AK Parti'ye küçük düşürmeyin. Lütfen birkaç gün idare edin, paralarınız yatacak. Söz veriyorum" şeklinde konuştuğu aktarıldı. Bu konuşma üzerine işçilerin yeniden sokak temizliğine başladığı belirtildi. Geçtiğimiz aylarda da maaşları ödeyemeyen belediye, personelin bir başka iş bırakma eylemi üzerine yine sıkıntılı bir süreçten geçmişti.