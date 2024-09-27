CHP’li başkandan beceriksizliğin itirafı: Beni küçük düşürmeyin, idare edin...

İşçilerin aktardığı bilgilere göre şantiyede bir konuşma yapan Yıldız, "Beni AK Parti'ye küçük düşürmeyin. Lütfen birkaç gün idare edin, paralarınız yatacak. Söz veriyorum" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Bu konuşma üzerine işçilerin yeniden sokak temizliğine başladığı belirtildi. Geçtiğimiz aylarda da maaşları ödeyemeyen belediye, personelin bir başka iş bırakma eylemi üzerine yine sıkıntılı bir süreçten geçmişti.