CHP’li belediyeden şimdi de ağaç katliamı! "Çöp alanı için ağaç katliamı yapıyorlar”

Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Pazar ilçesinde CHP'li Pazar Belediyesi belediyenin çöp kamyonlarını göndererek Soğuksu mahallesinde bulunan yol kenarındaki derenin kenarında bulunan alana çöp dökerek üzerini de toprakla kapattı.
Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı İl Müdürlüğü harekete geçti. Bakanlık tarafından Pazar Belediyesine "çevre kanununa istinaden" 1milyon 299 bin TL ceza kesti. Pazar belediyesi kesilen cezaya rağmen bu sefer çöp kamyonlarını gece yarısı aynı yere göndererek ilçeden topladıkları çöpleri aynı yere dökmeye devam ediyor. Belediye ekipleri şimdi de çöp döktüğü derenin yan kısmındaki ağaçları keserek çöp alanını büyütmeye başladı. Yaşanan çevre katliamıyla ilgili vatandaşlar SABAH'a konuştu.
Mehmet Demirci ise, "CHP'li Pazar belediyesi çöp ve çevre kirliği nedeniyle ceza yemesine rağmen halen daha burayı büyük çöp alanına çevirmeye başladı.Gece kamyonlarla buraya çöp döken belediye, yine gece greyderle çöp alanını büyütmek için ağaçları kesip kendilerine çöp alanı açıyorlar. Sabah saatlerinde de döktükleri çöplüğü toprakla üzerini kapatıp gidiyorlar.Hiç bir şey olmamış gibi devam ediyorlar."