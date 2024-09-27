Haberler Gündem Haberleri CHP’li belediyeden şimdi de ağaç katliamı! "Çöp alanı için ağaç katliamı yapıyorlar”
Giriş Tarihi: 27.9.2024 17:48 Son Güncelleme: 27.9.2024 17:57

CHP’li belediyeden şimdi de ağaç katliamı! "Çöp alanı için ağaç katliamı yapıyorlar”

Rize'de CHP'li Pazar Belediyesi ilçede toplanan çöpleri Soğuksu mahallesindeki dere kenarına dökerek üzerini toprakla kapattı. İhbar üzerine Çevre Şehircilik ve  İklim Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından Pazar Belediyesine çevre kanununa istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi. Pazar Belediyesi kesilen cezaya rağmen gece saatlerinde çöp kamyonlarını yine aynı yere göndererek dere kenarına çöp dökmeye devam ediyor. Belediye şimdi de çöp döktüğü derenin yan kısmındaki ağaçları keserek çöp alanını büyütmeye başladı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
CHP’li belediyeden şimdi de ağaç katliamı! Çöp alanı için ağaç katliamı yapıyorlar

Geçtiğimiz günlerde Rize'nin Pazar ilçesinde CHP'li Pazar Belediyesi belediyenin çöp kamyonlarını göndererek Soğuksu mahallesinde bulunan yol kenarındaki derenin kenarında bulunan alana çöp dökerek üzerini de toprakla kapattı.

Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı İl Müdürlüğü harekete geçti. Bakanlık tarafından Pazar Belediyesine "çevre kanununa istinaden" 1milyon 299 bin TL ceza kesti. Pazar belediyesi kesilen cezaya rağmen bu sefer çöp kamyonlarını gece yarısı aynı yere göndererek ilçeden topladıkları çöpleri aynı yere dökmeye devam ediyor. Belediye ekipleri şimdi de çöp döktüğü derenin yan kısmındaki ağaçları keserek çöp alanını büyütmeye başladı. Yaşanan çevre katliamıyla ilgili vatandaşlar SABAH'a konuştu.

İlçe sakinlerinden Gökhan Demir ise, "Burada 2 haftadır çöp kokusuyla yaşıyoruz. Belediye çöp döktüğünden dolayı ceza yedi ama yine uslanmadı. Şimdi de derenin yan kısmındaki ağaçları keserek çöp alanını büyütmeye başladı" diye konuştu.

Mehmet Demirci ise, "CHP'li Pazar belediyesi çöp ve çevre kirliği nedeniyle ceza yemesine rağmen halen daha burayı büyük çöp alanına çevirmeye başladı.Gece kamyonlarla buraya çöp döken belediye, yine gece greyderle çöp alanını büyütmek için ağaçları kesip kendilerine çöp alanı açıyorlar. Sabah saatlerinde de döktükleri çöplüğü toprakla üzerini kapatıp gidiyorlar.Hiç bir şey olmamış gibi devam ediyorlar."

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CHP’li belediyeden şimdi de ağaç katliamı! "Çöp alanı için ağaç katliamı yapıyorlar”
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