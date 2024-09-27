CHP’li belediyeden şimdi de ağaç katliamı! "Çöp alanı için ağaç katliamı yapıyorlar”

Mehmet Demirci ise, "CHP'li Pazar belediyesi çöp ve çevre kirliği nedeniyle ceza yemesine rağmen halen daha burayı büyük çöp alanına çevirmeye başladı.Gece kamyonlarla buraya çöp döken belediye, yine gece greyderle çöp alanını büyütmek için ağaçları kesip kendilerine çöp alanı açıyorlar. Sabah saatlerinde de döktükleri çöplüğü toprakla üzerini kapatıp gidiyorlar.Hiç bir şey olmamış gibi devam ediyorlar."