Dijital bağımlılıkla topyekûn mücadele başlatıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş dijital bağımlılıkla kararlılıkla mücadele etiklerini belirterek 1 Ekim'de Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nı düzenleyeceklerini açıkladı. Göktaş, şunları söyledi:Dijital bağımlılık süreci ile radikalleşme, intihar, boşanma vs. gibi olumsuz bireysel, aile ve toplum temelli sonuçları ortaya koymak istiyoruz. Çalıştaya çocuklar, ebeveynler, akademisyenler ve ilgili STK'lar katılım sağlayacak. Konu, bilimsel açıdan ele alınıp pratikteki yansımaları değerlendirilecek. Dijital araçları bağımlılık düzeyinde kullanan, dijital oyunları yoğun bir şekilde oynayan çocukların kendilerini de dinleme fırsatımız olacak. Ebeveynler ile ise hem kendileri açısından dijital bağımlılık deneyimlerini hem de çocuklarının dijital bağımlılık noktasında bulundukları konuma dair değerlendirmelerini inceleyeceğiz. Çalıştaydan elde edeceğimiz bulgulara istinaden, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile dijital bağımlılık alanındaki sosyal politikaların belirlenmesi için toplantılar yapacağız.Doğurganlık hızımız 2023'te 1.51 seviyesine geriledi. Bu seviye, nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in çok altında. Kentleşmenin en yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de doğurganlık hızı 1.2 seviyelerinde kaldı. Evlenme yaşının ötelenmesinin bir sonucu olarak anne olma yaşı da yükseliyor.