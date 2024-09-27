Dönüşememe isyanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketinin denetiminde İzmir İş İnsanları Yapı Kooperatif eliyle başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları belirlenen sürede bitmedi. Bu gerekçe gösterilerek İZBETON Şirketi tarafından tek taraflığ olarak fesih edildi. Durum böyle olunca Örnekköy Kentsel Dönüşüm alanındaki inşaatlar durma noktasına geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ile projeden konut sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar inşaatların durması ile büyük hayal kırıklığı yaşadı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da kooperatif hakkında resen soruşturma başlattı. Projeden konut satın alan vatandaşlar inşaatların çok ağır ilerlediğini öne sürerek proje alanında eylem yaptı. Yapımı durdurulan inşaatların en kısa sürede tekrar yapımına başlanmasını talep eden vatandaşlar sık sık '9 yıl oldu, mağdur edildik', 'evimizi isteriz' diye slogan attı.Ortada bir belirsizlik olduğunu belirten kooperatif üyeleri yaptıkları ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İnşaat çalışmaları ile ilgili olarak belirsizlik yaşanıyor. Bilgilendirilmiyoruz. Çalışmalar durmuş vaziyette... Şu an oturduğumuz evlerin kiraları 16 bin TL oldu. Bize verilen destek ise 5 bin TL. Bu yardımın da durdurulacağına dair dedikodular var. Çok mağduruz. İnşaatlar bitirilsin ve biz de yuvalarımıza kavuşalım istiyoruz. İnsanların burayı alırken borçlandığı metrekareler var. Birisi 5 metrekare borçlanmış, birisi 10 metrekare borçlanmış. Bugün 10 metrekareye borçlanan kişinin ödeyeceği bin lira ise TÜFE oranına göre bugün 100-200 bin liralara kadar yükseldi. Projelerin uzatılmasının sebeplerinden biri bu." Ödemelere TEFE-TÜFE oranının yansıtılmamasını istediklerini belirten vatandaşlar: "Ocak 2024 ile sabit kalmasını talep ediyoruz. Dilekçe yazıp müdürlüğe verdik. TÜFE oranlarının sabit kalmasını ve kira yardımlarının artırılıp günün koşullarına göre güncellenmesini istiyoruz." diye konuştu. Basın açıklamasının adından grup olaysız olarak dağıldı.