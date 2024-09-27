Emine Erdoğan’dan BM Genel Kurulu paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "UNGA79" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Kültürler mirasımızı dünyaya tanıttığımız, dostlukları pekiştirdiğimiz, güçlü ilişkilerin başlangıç adımını attığımız bir New York ziyaretini daha geride bıraktık. Temennimiz, bu diplomasi adımlarının dünya barışına katkı sunması ve kültürel zenginliklerimizin evrensel bir dilde yankılanmasıdır." ifadelerini kullandı.