Emine Erdoğan’dan Gönül Elçileri projesine küresel davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikâyesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında, koruyucu aile konusunda işbirliği çağrısı yaptı. Erdoğan, şu mesajları verdi:Kimsesiz kalmış çocuklarımızla annebaba olmak isteyen koruyucu ailelerimizi buluşturmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Gönül Elçileri'nin gelinen noktada UNICEF tarafından örnek proje gösterilmesi ve küresel olarak ilgi görmesi memnuniyet verici.Milyonlarca çocuk korunmaya muhtaç olduğu dönemde ailesini, yuvasını kaybederek zorlu hayat koşulları karşısında kimsesiz kalıyor. Gazze'de refakatsiz kalan, ailesini kaybeden çocuk sayısının en az 17 bin olduğu düşünülüyor. Ukrayna'dan Yemen'e, Suriye'den Myanmar'a, dünyanın savaş ve açlıkla mücadele eden bütün yorgun çocuklarına, bu zulümlere şahit olan dünyanın tüm çocuklarına umut dolu bir gelecek bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Aile, bu karanlık gelecek hikâyesini değiştirebileceğimiz en önemli başlangıç noktamız. Bu çocuklar düştükleri yerden kalkacak kuvveti, sevgi ve güven merkezli bir aile ortamına kavuştuklarında bulacaklar.Ülkelerinizde koruyucu ailelik sistemini geliştirerek bu inancı somut bir eyleme dönüştürebilirsiniz. Buradan yapılan gönül elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve işbirliğine davet ediyorum. Gelin hep birlikte yaşadığımız dünyanın korumasız bir çocuğun gözündeki acı dolu yansımasını umuda döndürelim.