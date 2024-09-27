Erdoğan’dan çevre mesajı: Çevre sorunu daha adil bir sistemle çözülebilir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, BM 79'uncu Genel Kurulu'na özel "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği" kitabı hazırlandı. Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlılığını ve iklim krizi ile mücadeledeki kararlılığını tüm yönleriyle ortaya koymak amacıyla yayınlanan kitabın takdim yazısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alındı. Erdoğan, takdim yazısında, "Çevre sorunları, toplumsal ve uluslararası sorunlardan ayrı düşünülemez. Daha adil bir dünya mümkündür şiarıyla, dünyamızın yüz yüze olduğu tüm sosyal, ekonomik ve siyasi krizler gibi, çevre sorununun da ancak daha adil ve daha hakkaniyetli bir sistemle çözülebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.