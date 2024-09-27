Fahiş su faturaları kenti ayağa kaldırdı

Balıkesir'de, yerel seçim sürecinde birçok vaatte bulunan ancak geride kalan 6 aylık süreçte, sadece eş, dost ve akraba ataması yapan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçimlerden 1 ay sonra suya yüzde 15 indirim yaptı. Ancak göstermelik yapılan bu indirim sadece 3 ay sürdü. Belediye suya yüzde 58.9'luk zam vatandaşı şoke etti.Fahiş rakamlarda gelen su faturalarını şikâyet sitelerinde birbiri ardına paylaşan vatandaşlar, "1+1 evde bir başıma yaşıyorum, gündüzleri çalışıyorum. Zamdan önce 100 TL gelen fatura 300 TL geldi" şeklinde isyan etti.Bir başka vatandaş ise, "Suya indirim yapacağız dediler, her şey daha güzel olacak diye geldiler ama daha kötü oldu" dedi."Suya indirim yapacağız diyerek oy topladılar" diyen bir başka vatandaş ise, "Seçildikten sonra zam yaptılar, Sözlerinde durmadılar" diyerek yüksek su faturasına isyan etti.