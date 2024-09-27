Firari FETÖ’cü Turhan Bozkurt’un algı operasyonu çöktü: Konya İl Sağlık Müdürünü hedef aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı eski Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü firari Turhan Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mustafa Koç'u hedef aldı. Firari FETÖ'cü Bozkurt yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Koç'un basın toplantısında yaptığı konuşmanın bir kısmını paylaşarak, "Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç: "Suriyelilerin doğum oranı Türklerin çok çok üstünde. Suriyelilere özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşâ edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ

Turhan Bozkurt'un sosyal medya üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştığı, iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Söz konusu toplantının 2019'da yapıldığı, Bozkurt tarafından yeniymiş gibi servis edildiği, açıklamada Suriyelilere özel bir kadın doğum çocuk hastenesi kurulmasının anlatılmadığı kaydedildi. Prof. Dr. Koç'un açıklamasında sağlık personeli temini ile masraflarının tamamı 'SIHHAT Fonu' aracılığı ile Avrupa Birliği tarafından karşılanan Nakipoğlu Göçmen Sağlığı Merkezi'ne bir bir doğumhane açılması fikrinden söz ettiği ortaya çıktı.

'YOĞUNLUĞU AZALTMAK İÇİN ORTAYA ÇIKAN PROJEYE İHTİYAÇ KALMADI'

İddiaların incelenmesi ardından konunun bir hastane yapılması değil doğumhane açılması olduğu belirlendi. Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Mehmet Koç konuşmasında, göçmen vatandaşlara özel bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kurulmasını kast etmediği belirtilerek, "Mevcut kamu hastanelerinde yaşanılan yoğunluğu azaltma düşüncesi ile ortaya çıkan bu

proje ihtiyaç kalmadığı için hayata geçirilmemiştir" denildi.