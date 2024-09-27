Necaşi Külliyesi TİKA’nın desteğiyle restore ediliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), daha önce restorasyonu yapılan ancak yaşanan çatışmalarda hasar gören Etiyopya'daki Necaşi Külliyesi'nin onarımı için harekete geçti.2020'de TİKA tarafından gerçekleştirilerek Tigray Kültür ve Turizm Bürosu'na devredilen külliye, bu tarihten 8 ay sonra yaşanan iç çatışmada zarar görmüş, caminin minaresi ve kubbesinde hasar meydana gelmişti.TİKA ve Tigray Kültür ve Turizm Bürosu arasındaki projenin kapsamında, iki tarafın sorumlulukları başta olmak üzere ilgili konuları düzenleyen proje sözleşmesi imzalandı.Külliye, Afrika'daki ilk Müslüman yerleşkesi olan Etiyopya'nın Tigray eyaletine bağlı Mekele şehrinde bulunuyor. AAMüslümanlara kucak açmıştıHabeş Kralı Necaşi Eshame (Ö. 630), Hz. Muhammed döneminde, Mekke'de zulüm görüp göç ederek Habeşistan'a gelen Müslümanları korumaya almıştı. Kendisi de Müslüman olan Necaşi'nin gıyabi cenaze namazını ise Hazreti Peygamber Medine'de kıldırmıştı.