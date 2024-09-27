Tepki çeken "şehit kokusu" parfüm tanıtımıına inceleme: Bakanlık harekete geçti

Sosyal medya üzerinden parfüm tanıtımı yapan bir şahıs "şehit kokusu" adı altında pazarlama girişiminde bulundu. Tanıtımı yapan kişi, "Size 6 farklı kokudan bahsedeceğiz. Okan Bey için 6 kokumuzu hazırladık, bunları size de şimdi açıklayacağım. Bedir, Mevlana, Misk, Şehit kokusu, Kaşmir ve Payitaht kokusundan hazırladık. Sizler de isterseniz bize ulaşın" ifadelerini kullandı.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

Görüntülerin tepki çekmesi sonrası harekete geçen Ticaret Bakanlığı olaya ilişkin inceleme başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeşitli sosyal medya mecralarında ve internet sitelerinde haberlere konu olan 'selamesans_selamcarsaf' isimli instagram hesabında yer alan; '…şehit kokusundan hazırladık.' şeklindeki ifadeler hakkında Bakanlığımızca resen inceleme başlatılmış ve aşağıdaki işlemler tesis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

550 BİN LİRAYA KADAR CEZA ALABİLİR

Bakan Yardımcısı Gürcan, Reklam Kurulu'nun ilk toplantısında konunun gündeme alınacağını ve şahsa 550 bin liraya kadar para cezası verilebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Reklam Kurulu tarafından; Toplumun milli ve manevi hassasiyetlerinin istismar edilmesi nedeniyle anılan reklamlar hakkında 3 (üç) ay süre ile tedbiren durdurma kararı verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü vasıtasıyla ilgili şahsa elden tebliğ edilmiştir. Söz konusu paylaşımlar, Reklam Kurulu'nun ilk toplantısının yapılacağı 8/10/2024 tarihinde görüşülerek reklam veren hakkında 6502 sayılı Kanun'un 77/12'nci maddesinde öngörülen 550.059-TL idari para cezası uygulanabilecektir."

52 BİN 800 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca şahsa 52 bin 800 TL para cezası uygulandığını belirten Gürcan, "İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından; Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüzce reklam verene ait işyerinde bugün 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan 'Fiyat Etiketi' mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen denetimde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 52.800-TL idari para cezası uygulanmıştır." dedi.