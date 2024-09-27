Türkiye düşmanı lobiler harekete geçti! Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak da saldırıların aparatı oldu

Birçok global sosyal medya şirketinin yanı sıra Google'ın Türkiye'deki avukatlığını da üstlenen Gönenç Gürkaynak, Türkiye karşıtı lobilerin New York Belediyesi üzerinden başlattığı operasyona alet oldu. Gürkaynak'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma tepki yağdı.
TÜRKİYE KARŞITI LOBİLERDEN YENİ OPERASYON
Türkiye'nin ABD'deki diplomatik üssü Türk Evi üzerinden algı operasyonlarına hız verildi. Dünyanın en önemli siyasi binalarından biri haline dönüşen Türk Evi'nin yapımı sırasında New York Belediye Başkanı'nın usulsüzlük yaptığı iddiası ile Türkiye'ye yönelik saldırılar hız kazandı. Ermeni, FETÖ ve İsrail lobisi bu operasyonun başını çekiyor.
GOOGLE'IN TÜRKİYE AVUKATI GÖNENÇ GÜRKAYNAK DA ALET OLDU
Türkiye'deki sosyal medya platformlarının birçoğunun avukatlığını üstlenen ayrıca Google'ın da Türkiye'deki avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak da bu operasyona alet olan isimler arasında yer aldı.
Gürkaynak, ülkemize yönelik operasyonel faaliyetlere çanak tutarcasına bir paylaşım gerçekleştirdi. Kendisine New York'ta herkesin Türk Evi ile ilgili iddiayı sorduğunu öne süren Gürkaynak, "İddianamede Türkiye bağlantısı olmayan tek sayfa yok" ifadelerini kullandı.
Gürkaynak, tam da operasyonu yapanların yayılmasını istediği şekilde bir söylem tercih ederek, "Bunları raporlayacak gazeteci var mı, Türkiye'deki cezai sonuçlarını takip edecek savcı var mı göreceğiz." dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Gürkaynak'ın, Türkiye'yi hedef alan söylemlerine sosyal medyada tepki yağdı. Gürkaynak'a gelen bazı eleştiriler şöyle:
Bu adam aparat.
Bu adamın her cümlesi Türkiye aleyhine.
Amerika'nın çocukları
Bu beyefendiyi Vergi rekortmeni bilmem ne diyerek allayıp pulladıklarında bi iş varmış yani..
Profiline bakınca ederi 1$ olanlardan belli olanlara cevap vermeye dahi değmez..
GÖNENÇ GÜRKAYNAK KİMDİR?
Dev platformların Türkiye'deki temsilcilik ve avukatlık işlerini üstlenen Gönenç Gürkaynak, FETÖ'nün en etkili olduğu dönemlerde parlatılan isimler arasında yer alıyordu. Gürkaynak, sık sık FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde röportajlar veriyor, manşetten anons ediliyordu. Gürkaynak, yayıncılar için oldukça önemli olan dijital Telif Yasası görüşmelerinde Google'ın temsilcisi ve avukatı olarak TBMM'ye gelmişti. Gürkaynak'ın ABD'de baro kaydı olduğu belirtiliyor.