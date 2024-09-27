Türkiye düşmanı lobiler harekete geçti! Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak da saldırıların aparatı oldu

TÜRKİYE KARŞITI LOBİLERDEN YENİ OPERASYON

Türkiye'nin ABD'deki diplomatik üssü Türk Evi üzerinden algı operasyonlarına hız verildi. Dünyanın en önemli siyasi binalarından biri haline dönüşen Türk Evi'nin yapımı sırasında New York Belediye Başkanı'nın usulsüzlük yaptığı iddiası ile Türkiye'ye yönelik saldırılar hız kazandı. Ermeni, FETÖ ve İsrail lobisi bu operasyonun başını çekiyor.

GOOGLE'IN TÜRKİYE AVUKATI GÖNENÇ GÜRKAYNAK DA ALET OLDU

Türkiye'deki sosyal medya platformlarının birçoğunun avukatlığını üstlenen ayrıca Google'ın da Türkiye'deki avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak da bu operasyona alet olan isimler arasında yer aldı.

Gürkaynak, ülkemize yönelik operasyonel faaliyetlere çanak tutarcasına bir paylaşım gerçekleştirdi. Kendisine New York'ta herkesin Türk Evi ile ilgili iddiayı sorduğunu öne süren Gürkaynak, "İddianamede Türkiye bağlantısı olmayan tek sayfa yok" ifadelerini kullandı.

Gürkaynak, tam da operasyonu yapanların yayılmasını istediği şekilde bir söylem tercih ederek, "Bunları raporlayacak gazeteci var mı, Türkiye'deki cezai sonuçlarını takip edecek savcı var mı göreceğiz." dedi.