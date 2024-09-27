Vali Vahdettin Özkan göreve başladı

Vali Vahdettin Özkan, Manisa Valiliği önünde törenle karşılandı. Düzenlenen törende Polis Mangasını selamlayan Vali Özkan, daha sonra protokol üyeleri ile tek tek selamlaşarak Valilik Makamına geçti.

Vali Özkan, yaptığı açıklamada "Şehzadeler şehri güzel Manisa'mıza hizmet etmenin gururu ve heyecanı içindeyiz. İdarenin bütün kamu kurum ve kuruluşları ile inşallah hep beraber Manisa'daki insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak üzere hedefe koşar adım gideceğiz. Temennimiz ve hedefimiz bu. Esas olan vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Bunun için de idarenin sürekliliği, bütünlüğü içerisinde faaliyetlerimize devam edeceğiz ve bu çerçevede de hükümetimizin stratejik planları doğrultusunda her bakanlığımızın ilimizdeki belirlemiş olduğu planları hep birlikte değerlendireceğiz. Empati kültürü içinde tüm kamu kurum ve kuruluşları hedefe odaklanmış halde idarenin sürekliliği içinde bu faaliyetleri icra edeceğiz.

Tek hedefimiz Manisa'nın kalkınması, yaşam kalitesinin artırılması, insanların daha mutlu bir şekilde hizmete erişiminin sağlanması. Kendimizi hizmet alanların yerine koyarak bütün kamu görevlilerinin varlık sebebinin vatandaşa hizmet olduğu anlayışı içinde hep beraber Manisa'da hizmet etmiş olacağız. Bu noktada basın mensuplarına da teşekkür ederiz. Vatandaşımızın hissiyatına tercüman olarak bu bilgileri bizlerle paylaşarak katılım sağlayacaklar" dedi. Vali Özkan, yapmış olduğu konuşma sonrası Valilik Makamında ilk imzasını göreve başlama yazısına attı.