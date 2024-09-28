22 terörist etkisiz hâle getirildihâle

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak ve illi Suriye'de 22 teröristin etkisiz hale getiril-getirildiğini açıkladı. diğini Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgüt-örgütlerine yönelik operasyonlarına devam edi-lerine ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, son olarak yor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerin-bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin de kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaça-"kaçamıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, mıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerin-bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin de kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirle-belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getir-diği getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin di. nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.