Aziz Sancar’dan beyin kanserine umut ışığı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2024- 2025 akademik yılı açılışı dün yapıldı. İlk dersi Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar verdi. Sancar "Beyin Kanseri Tedavisi İçin Potansiyel Bir Aday" konulu bir ders verdi. Sancar verdiği derste beyin kanserini önlemeye yönelik yaptığı çalışmaları ilk kez anlattı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise Aziz Sancar'ın Türkiye sevdalısı olduğunu ifade ederek "Ama aynı zamanda da iyi bir bilim insanı. Bugün sunumuna dikkat ettiyseniz hiçbiri yayınlanmamıştı.Esasında birçok bilim insanı çalışmalarını yaptıktan sonra makalelerde yayınlar, ancak hocamız ilk kez burada bizimle paylaştı" dedi. Aziz Sancar'ın burada sunduğu bilgilerin ilk kez laboratuvarından çıkmış sonuçlar olduğunu dile getiren Mandal şu bilgileri verdi:"Beyin kanserini önce yavaşlatmaya, sonra da engellemeye yönelik büyük bir çözümü var hocanın. 'EDU' diye bilinen bir molekülün bu amaca yönelik keşfini yapan hocamız, şu an bunu özel farelerde deniyor ve oldukça da başarılı bir şekilde ilerliyor" diye konuştu.