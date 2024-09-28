BBP Genel Başkanı Destici’den Ümit Özdağ’a zehir zemberek sözler: Türk bile değilsin

"İDAM KEYFİYET DEĞİL, MECBURİYETTİR, ZARURETTİR"

Destici, Narin Güran cinayeti, Sıla bebek olayı ve Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi sonrası başlayan 'Cezalar caydırıcı değil mi?' tartışmasına dair ise şu değerlendirmede bulundu:

Cezalar yetersiz mi? Cezalar yüzde yüz yetersiz. Bizde tahliyesiz müebbet cezası bile yok. Bu polis kızımızı şehit eden, Narin kızımıza kıyan, Sıla bebeği bu hale getiren caniler için idam cezası mutlaka gelmelidir. İdam cezası bir keyfiyet değildir, mecburiyettir, zarurettir.

"ALLAH KISASTA HAYAT VARDIR DİYORSA BİZ BUNA UYMAK ZORUNDAYIZ"

Destici, suçların önlenmesi, adaletin yerine gelmesi açısından idamın gelmesi gerektiğine vurgu yaparken sözlerine şöyle devam etti:

Allah kısasta hayat var diyorsa biz bunu uygulamak zorundayız. Biz inanan insanlarız. Türk töresinde de bu tarz suçlarda idamı uygulamıştır. Her suça idam gelsin demiyoruz. Narin olayında olduğu gibi cani, sapık katiller için gelsin. Bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan teröristler için ve görevi başındaki polisi şehit eden caniler için gelsin. Böylece adaleti tesis eder, vicdanları soğutursun.

"REFERANDUM GİBİ ANKET YAPTIK YÜZDE 98 İDAM İSTENİYOR"

Destici, halkın da idam cezasını istediğinin altını çizdi, "Biz 2009 yılında bir haftada 2 milyon imza topladık idam cezası için. Bu imzalar hala TBMM dilekçe komisyonunda bekliyor. 2013 yılında 30 ilde referandum yaptık. İdam cezasına destek yüzde 98 çıktı. Hal böyleyken beklemeye gerek yoktur." dedi.

"DARBE ANAYASASINDAN KURTULMAMIZ GEREKİYOR"

Destici, anayasa değişikliğini açıktan desteklediklerini belirterek, "Biz kurulduğumuz günden beri darbe anayasasından kurtulmak gerektiğini, sivil bir anayasa yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bizim anayasa çalışmamız var. Bunu da kamuoyu ile yine paylaşacağız." diye konuştu.

HÜDAPAR GENEL BAŞKANI İLE FOTOĞRAFININ ELEŞTİRİLMESİNE YANIT

Destici, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte olduğu fotoğrafın sık sık muhalefet tarafından gündeme getirilmesine ve HÜDAPAR'ın anayasa açıklamasına da yanıt verdi.

Destici şunları söyledi:

Onlar tamamen CHP ve onunla seçim işbirliği yapmış siyasi partilerin PKK ile işbirliklerini örtmek adına bu tür söylemlerde bulunuyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. DEM eşittir PKK, PKK eşittir DEM'dir. Bir tarafta hala aktif, fiili olarak bir terör örgütü var. Hala askerimizi, polisimizi şehit etmeye çalışan bir terör örgütü var ve bunun Meclis'teki destekçisi var.

HÜDAPAR'ın anayasa konusundaki hiçbir söylemine katılmıyoruz, desteklemiyoruz. Bize yönelttikleri eleştirilerin altı tamamen boştur. PKK ile işbirliklerini örtmek için yaptıkları ortadadır.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN 'BBP MİLLİYETÇİ BİR PARTİ DEĞİL" SÖZLERİNE ÇOK SERT YANIT: MİLLİYETÇİ OLMAYI BIRAK TÜRK BİLE DEĞİL

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, 'BBP, Türk Milliyetçisi bir parti değildir' sözlerine çok sert yanıt veren Destici, "Ümit Özdağ'ın bunu söylemek haddi değildir. Özdağ, milliyetçi değildir. Milliyetçiliği bırakın Türk bile değildir. Nereden geldiği çok açık ve net değildir. Türklüğü bile tartışmalı bir kişinin bizim için bunu söylemek haddine değildir. Benim köyüm Selçuklu köyü, Ankara'ya 100 kilometre, yediceddimin kabri orada. Ben Türk oğlu Türk'üm. Kendisi bırakın dedesinin dedesini, dedesinin kabrini gösterebiliyor mu?" dedi.

"ÜMİT ÖZDAĞ GÖREVLİDİR, ÜLKEYİ BİRBİRİNE DÜŞÜRME VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMEKTEDİR"

Özdağ'a yönelik sert sözlerini sürdüren Destici, "Özdağ, babasından dolayı milliyetçilik payesi almıştır. Ama babasının da 1970'ten sonra ne Alparslan Türkeş ile, ne MHP ile bir ilişkisi kalmamıştır. Burada neofaşist bir yaklaşımla ülkeyi birbirine düşürme vazifesi görmektedir. Böyle 3-5 adam var. Görevliler, görevlerini ifa ediyorlar. Hangi dönemde neyi konuşmaları gerekiyorsa onu konuşuyorlar. Hangi vazife veriliyorsa onu yapıyorlar. Türk Milleti'nde bir karşılığı yoktur. Son yerel seçimde bir belde bile kazanamadı. MHP, İYİ Parti, BBP, hiçbir milliyetçi parti, aklı başında hiçbir milliyetçi onunla görüşmüyor." ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA ÇOK KALDIĞI İÇİN NEONAZİLERİN ETKİSİNDE KALMIŞ"

Destici, "Biz, Türk-İslam ülkücüleriyiz, kuru milliyetçilik iddiasında değiliz" diyerek sözlerine devam etti:

Ülkücüler, 12 Eylül'den önce kanımız aksa da zafer İslam'ındır demiştir. Ümit Özdağ bunu söyleyebilir mi? Asıl bundan rahatsız zaten. Almanya'da çok kaldığı için neonazilerin etkisinde kalmış. Onların fikirlerine benzer fikirler savunuyor.

"KAYA GİBİ BURADAYIZ, RÜZGAR KAYADAN PARÇA KOPARAMAZ"

Yeni kurulan partiler ile ilgili düşüncelerini de aktaran Destici, "Herkes parti kurabilir. Biz bulunduğumuz yerde kaya gibi duruyoruz. Rüzgar da kayadan parça koparamaz. BBP, hangi ilkelerle kurulduysa, o hedeflere ve mutabakat metnine bağlıdır." dedi.

"İYİ PARTİ UMARIM TOPARLANIR AMA AYRILANLAR VARSA ÖNCELİKLE BBP'YE GELEBİLİRLER"

İYİ Parti'deki kopuşları da ele alan Destici, "İYİ Parti'nin tabanı bize çok yakın. İl ve ilçe düzeyinde katılımlar oluyor. İYİ Parti'de Meral hanımdan sonra ayrılıklar sürüyor. İYİ Parti'nin derlenip toparlanmasını önemli görürüz. Dervişoğlu, daha önce ocaklarda beraber görev yaptığımız bir arkadaşımız. Ama ayrılık olacak ise öncelikle BBP'ye bekleriz." diye konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL ARTIK ENGEL OLAMAZ, YAVAŞ DA, İMAMOĞLU DA ADAY OLACAK"

CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı gerilimine de değinen Destici, "CHP'de ok yaydan çıkmış vaziyette. Özgür Özel, ne Mansur Yavaş'ın ne de Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engelleyebilir. Yargıdan bir ceza gelmez ise İmamoğlu yüzde yüz adaydır. Mansur Yavaş da, benim aldığım bilgilere göre yüzde yüz adayım diyor. Kendisi demiyor ama yakın çalışma ekibi bunu her yerdes söylüyor. Zaten yaptığı çalışmalar ile de bunu ortaya koyuyor. Son tüzük kurultayında da bu durum görüldü. İmamoğlu aday olursa, Yavaş da ama bağımsız ama başka bir partinin adayı ama bir bloğun desteği ile aday olur." dedi.

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL OLUR"

Emeklilerin maaşlarında ekim ayından itibaren düzeltme olması gerektiğini ifade eden Destici, devletin enerji alanında 900 milyar liralık sübvansiyonuna dikkat çekti. Destici, zenginden sübvanse yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, buradan çıkacak kaynağın emeklilere zam olarak yansıtılması gerektiğinin altını çizdi. Destici, emekli maaşının asgari ücret rakamına gelmesi gerektiğini vurguladı.

Asgari ücret zammına da değinen Destici, "Yüzde 45-50 enflasyon bekleniyor. Yüzde 50 olsa 8 bin 500 TL olur. 25 bin TL bir asgari ücret olur diye düşünüyorum." dedi.

"SOYGUN VAR, DEVLET MÜDAHALE ETMELİ"

Destici, Türkiye'nin yeni ekonomi programına destek verdiklerini ifade ederken, GSM ve gıda zincirlerinin fahiş zamlarına dikkat çekti.

Destici, şunları söyledi:

GSM şirketleri yüzde 300-400 zam yaptılar. Soruyorum, siz işçilerinize yüzde 300-400 zam mı yaptınız da tarifeye bu zammı yapıyorsunuz? Enflasyon yüzde 300 mü? Devlet bu zamları onaylamamalı. Aynı şeyi gıda ve kira için de söylüyorum. Yüzde 500 zam olur mu? Devletin bu alanlara fiili müdahale etmesi gerekli. Bir soygun yapılıyor. Bunlara müsaade edilmemeli.

SİVAS'IN KAZANILMASI: 10 MİLYON BÜTÇEMİZ VARDI 7 MİLYONUNU SİVAS'A HARCADIK

Sivas Büyükşehir Belediyesi'nin BBP tarafından kazanılma sürecini de anlatan Destici, "Sivas, Büyük Birlik Partisi'nin Söğüt'üdür. Sivas'a çok özel çalıştık. 10 milyon seçim bütçemiz vardı. 7 milyonunu Sivas'a harcadık. Geride başladık, önde bitirdik. Anket ile aday belirledik, temayül yaptık. Hepsinde Ademuzun ismi çıktı. Şu an belediyemiz tüm sorunları çözüyor." dedi.