Dünya 5 üyenin iki dudağı arasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.(BM'de reform çağrısına dair): 'Dünya beşten büyüktür' derken bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu 5 daimi üyenin konumları. Bu daimi üyeler iki dudak arasında her kararı rahatlıkla verebiliyor. 15 geçici üyenin ise herhangi bir tesiri söz konusu değil ve bu 5 daimi üye şu an itibarıyla dünyayı adeta yöneten ülkeler. Japonya, Çin, Almanya vesaire gibi üyeler ve bizim daimi üye olma teşebbüsümüz var. Şu anda Türkiye olarak biz de daimi üye olmanın gayreti içindeyiz ama aldığımız bir netice henüz yok ve daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi bir hesapları yok. 15 geçici üyenin zaten bu noktada yapacağı hiçbir iş söz konusu değil.(Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüşmeye dair) Önümüzdeki yılın başında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay (Erciyes) Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Muhatabıyla yaptığı görüşmeler neticesinde de önümüzdeki yılın başında büyük ihtimalle bir araya gelme durumumuz olacak. Ağırlıklı olarak gerek bu Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı gerekse Ege'deki yaşanan bazı malum sıkıntıları sayın başbakanla masaya yatıracağız ve bu sorunu da çözeceğiz.(Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmeye dair) Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki yaşanan sıkıntılardı ve bu konularda Paşinyan'ın olumlu yaklaşım içerisinde olduğunu gördüm. Temennimiz odur ki bu yaklaşımı bir araya gelmek suretiyle çözmektir. Bu konuyla Azerbaycan'ın da anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke, bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu inşallah çözerler.