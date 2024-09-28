İBB'den ihale skandalı: "Bu kadarı da olmaz" dedirten yöntem! 8 milyarlık rakam 22 milyara çıktı

ÖNCE İHALEYE ÇIKTI: SONRA İPTAL ETTİ!

İhalede en düşük teklifi 8 milyar 313 milyon TL ile Didoray-Akçadağ şirketi verdi. İkinci düşük teklif ise 9 milyar 497 milyon TL ile Aga Enerji-Şenbay Madencilik şirketleri oldu. Üçüncü sırada ise 9 milyar 706 milyon TL'lik teklifiyle Gülermak şirketi yer aldı. İhale 6 Nisan 2024 tarihinde, ihaleyi iptal etti.

İhale geçtiğimiz günlerde tekrarlandı... Aynı şartnameyle tekrarlanan ihalenin maliyetinin ise üç kattan fazla arttığı görüldü.

Daha önce 8 milyar 313 milyon TL tutan ihalede rakam bu kez 22 milyar TL'ye çıktı.

İhalede ilk sırayı Yapı Merkezi İnşaat aldı.

Firmaların ihaleye hangi kriter/usüle göre davet edildiği ise tartışma ve merak konusu oldu.

YENİ RAKAM 14 MİLYAR TL FAZLA...

İkinci sırada ise 22 milyar 600 milyon TL ile Duygu İnşaat, üçüncü sırayı ise 22 milyar 650 milyon TL'lik teklifiyle Dillingham-Makimsan-Yazıcıoğlu şirketi aldı. Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleye oranla 14 milyar TL fazladan yapılacak olması ise dikkat çekti.

250 MİLYON DOLAR BORÇLANMA YETKİSİ VERİLMİŞTİ

İBB'nin Nisan ayındaki meclis oturumunda, Kirazlı-Halkalı Üniversite hattı için Başkan İmamoğlu'na meclis kararıyla 250 milyon dolar borçlanma yetkisi verilmişti. Meclise sunulan teklifte şu ifadelere yer verildi: "Yeniden ihaleye çıkarılacak olan bu işin yaklaşık maliyeti 454 milyon 80 bin 774 dolar olduğundan, 'Kirazlı- Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri İkmal İnşaatı İşi' projesi için ihtiyaç duyulan ilave finansman arada kalan tutar farkı olan 250 milyon 361 bin 766 dolardır." ifadelerine yer verildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşünde 2023 yılından bu yana komisyonda bekleyen 250 milyon 361 bin 766 dolar, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talebi için İBB Başkanına yetki verilmesini uygun gördü.