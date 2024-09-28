Preveze gururu

Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay'ın taktik komutasındaki, aralarında denizaltı ve hücumbotlarının da bulunduğu 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirildi. Tören sırasında Yahya Kemal Beyatlı'nın "Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor?" şiirini okuyan bahriyeliler, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Beşiktaş'taki türbesini selamladı. Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'nun öncülüğünde gerçekleşen geçit töreni, Boğaz'ı gören noktalardan vatandaşlarca ilgiyle izlendi.Kutlamalar kapsamında 27 Eylül 2024'te Deniz Kuvvetlerimize ait 13 gemi ile 13 liman ziyareti gerçekleştirildi ve vatandaşların ziyaretine açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zaferin yıldönümü nedeniyle sosyal medyada paylaştığı mesajda şunları kaydetti: "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor, Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum."