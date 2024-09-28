Sabah.com.tr’nin röportajı siyaseti karıştırdı! Küfürler, hakaretler havada uçuşuyor: Saldırgan köpek...

ÜMİT ÖZDAĞ: BBP MİLLİYETÇİ BİR PARTİ DEĞİL

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında, "BBP'yi milliyetçi bir parti olarak görmüyorum" dedi.

DESTİCİ SABAH TV'DE SERT ÇIKTI: TÜRKLÜĞÜ BİLE TARTIŞMALI

Ümit Özdağ'ın bu çıkışı Sabah TV'de konuk olan BBP lideri Destici'ye soruldu. Destici, bu sözlere çok sert yanıt verdi, "Bizim milliyetçiliğimizi tartışmak Ümit Özdağ'ın haddi değildir. Kendisinin Türklüğü bile tartışmalı. Ben Türk oğlu Türk'üm, yedi ceddimin kabri burada. Ümit Özdağ, dedesinin dedesini bırak, dedesinin bile mezarını gösteremez. Türkiye'yi karıştırmaya çalışan 3-5 görevli aparattan biri" dedi.