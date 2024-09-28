Sabah.com.tr’nin röportajı siyaseti karıştırdı! Küfürler, hakaretler havada uçuşuyor: Saldırgan köpek...

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sabah YouTube kanalında Özel Haber İçerik Yöneticisi Onur Şahanoğlu'nun sorularını yanıtladı. Destici'nin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a verdiği, 'Milliyetçilik' yanıtı siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Destici'nin, "Türklüğü bile tartışmalı" ifadelerine Özdağ, Ziya Gökalp'in şiiri ile yanıt verdi. Şiirdeki 'P.ç' şeklindeki küfre Destici'den Necip Fazıl Kısakürek'in, 'P.zevenk' şeklinde küfrün yer aldığı başka bir şiirle yanıt geldi. Özdağ, 'Kuduz Köpek' vurgusu ile bir kez daha tansiyonu yükseltti, Destici çok daha sert bir çıkış yaptı.
ÜMİT ÖZDAĞ: BBP MİLLİYETÇİ BİR PARTİ DEĞİL
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında, "BBP'yi milliyetçi bir parti olarak görmüyorum" dedi.
DESTİCİ SABAH TV'DE SERT ÇIKTI: TÜRKLÜĞÜ BİLE TARTIŞMALI
Ümit Özdağ'ın bu çıkışı Sabah TV'de konuk olan BBP lideri Destici'ye soruldu. Destici, bu sözlere çok sert yanıt verdi, "Bizim milliyetçiliğimizi tartışmak Ümit Özdağ'ın haddi değildir. Kendisinin Türklüğü bile tartışmalı. Ben Türk oğlu Türk'üm, yedi ceddimin kabri burada. Ümit Özdağ, dedesinin dedesini bırak, dedesinin bile mezarını gösteremez. Türkiye'yi karıştırmaya çalışan 3-5 görevli aparattan biri" dedi.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN KÜFÜRLÜ YANIT
Özdağ, Sabah YouTube kanalındaki videonun tanıtımını alıntılayarak, BBP Lideri Destici'ye sert bir mesaj gönderdi. Mesajın sonundaki Ziya Gökalp şiiri ise ikili arasında yeni bir polemik başlattı.
Özdağ'ın Destici'ye verdiği yanıt şöyle:
Ve Mustafa, Ümit Özdağ'ın Türklüğü tartışılır demişsin. Sana Ziya Gökalp'in dizeleri ile cevap veriyorum.
"Türklük hem mefkürem, hem kanımdır ;
Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil!
Türklük hadimine ''Türk değildir!'' diyen
Soyca Türk olsa da ''p.çtir'', Türk değil."
DESTİCİ'DEN DE NECİP FAZIL ŞİİRİ İLE YANIT GELDİ
Destici, Özdağ'a aynı sertlikte yanıt verdi ve sonunda Muhsin Yazıcıoğlu ile Necip Fazıl'ın sözlerini kullandı.
Destici'nin sözleri şöyle:
Şehit Liderimin sözleriyle olsa olsa, "nesebi gayri sahih it oğlu it" tir.
Ne de söylemiş üstad:
P.zevenklik mi desem;
Azdır der, bizim mihenk.
Ama, kız satan değil,
Vatan satan p.zevenk!..
Vatan satan p.zevenk!...
ÖZDAĞ'DAN 'KUDUZ KÖPEK' GÖNDERMESİ
Destici'nin paylaşımın altına yanıt veren Özdağ, 'kuduz köpek' göndermesi yaparak olayı başka bir boyuta taşıdı.
Özdağ'ın paylaşımı şöyle:
Bugün Dünya Kuduz günü. Köpeklerinize kuduz aşısı yaptırmayı ihmal etmeyin. Kudurmasınlar.
DESTİCİ GERİ ADIM ATMADI: SALDIRGAN KÖPEK…
Destici de aynı sertlikte bir yanıt verdi. Destici'nin yanıtı şöyle:
"Kanımız Aksa da Zafer İslam'ın" diyen Türk Milliyetçileri ve Türk İslam Ülkücüleriyiz.
Nesebi gayri sahih, İslam ve Müslüman düşmanı itlerin rahatsızlığı ve saldırganlığı bundandır.
Ancak artık kanun çıktı. "Saldırgan ve hastalıklı sokak köpekleri @umitozdag toplanarak ıslah edilecek. Saldırganlığı devam edenler ise uyutularak itlaf edilecektir."