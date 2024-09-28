Sıfır Atık 7 yılda insanlığa nefes oldu

Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yıl sloganı, "7 Yılda 7 Kıtada" olarak belirlendi. Sıfır Atık Hareketi kapsamında bakanlığa bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı noktalarına 7 yılda 46 depolama, ayrıştırma ve transfer tesisinin kurulmasına destek oldu. Devreye alınan katı atık tesislerinde, günlük 9 bin ton atık ayrıştırılıp ürün veya enerjiye dönüştürülüyor. Sıfır atık konusunda yaklaşık 22 milyon kişiye eğitim verildi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2023'te yüzde 34.92'ye çıktı. Geri kazanım oranının 2035'te yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor. Emine Erdoğan, "7 Yılda 7 Kıtada" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Sıfır Atık Hareketi, yedi yıldır insanlığa umut eken bir nefes oldu. Türkiye, bu küresel uyanışın öncüsü haline geldi. Her adım, toprağa dokunan bir sevgi, her geri dönüşüm, bir dirilişti. BM Genel Kurulu Kararı kapsamında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle dünyaya yeni bir sayfa açıldı" ifadelerini kullandı.