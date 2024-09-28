TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyonist saldırganlığa karşı uyardı: Ortadoğu halkları tek vücut olmalıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş , Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.Mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine yaptığı ziyaret sonrası dönüşte uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, İsrail'in en büyük gücünün İslam ülkelerinin dağılmışlığı, parçalanmışlığı ve çaresizliği olduğunu belirterek, "Siyonizmin paranoyak bir dini argümanla beslediği, Nil'den Fırat'a kadar bu bölgeyi hâkimiyet altına alma siyaseti son aşamasına geldi. Türkiye de bu siyasetin nihai hedeflerinden biridir. Bu tehlikeye karşı uyanık olmamız gerekiyor. Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların süratle çözülmesi ve normalleşmenin ötesinde çok yakın diyalogların ortaya konulması lazım" dedi.İlkeli, çok taraflı bir tutum izlenmiş olması, sorunlara takılmak yerine çözme iradesiyle davranılması, Türkiye'ye olağanüstü yüksek bir güvenilirlik kazandırdı.Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap etme imkânı vermeleri de fevkalade önemli. Türkiye'den bir siyasetçi ilk kez Genel Kurul'da konuşuyor. Bu çok anlamlıydı. Konuşmayı başından itibaren dikkatle izlediler. İnşallah faydalı olur.Batı dünyasında, benim insanlık cephesi adını verdiğim ve başlangıçta kimsenin hesap edemediği muazzam bir sivil direniş ortaya çıktı. Bu direniş, ikiyüzlü davranan siyasetçileri, hükümetleri her koşul ve şartta İsrail'i desteklemekten vazgeçirecektir.Bu kadar delicesine bir İsrail tarafgirliğinin bu politikacıları kurtarmayacağı artık bellidir. Elimizdeki en önemli şey, halkların baskısıdır.Ortadoğu halkları eğer köleleştirilmeye rıza göstermiyorlarsa birleşmeye, bütünleşmeye doğru yönelmelidir.Asıl olan, Suriye'de istikrar ve toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılmasıdır. Bunun için Suriye'nin açık bir şekilde Türkiye'ye ihtiyacı vardır.Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların süratle çözülmesi ve normalleşmenin ötesinde çok yakın diyalogların ortaya konulması lazım.Bu konuyu da hemen Meclis başlar başlamaz parti gruplarıyla müzakere edip onların gündemine taşıyacağım.