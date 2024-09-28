Cem Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde cezaevinde intihar etti. Garipoğlu intiharının ardından ise çok fazla soru işareti bıraktı. Münevver'in babası yazılan tüm senaryoların aydınlatılması için mezarın açılarak DNA testi yapılmasını istese de bu talep yıllardır reddedildi. Acılı baba Süreyya Karabulut, mezarın açılması için yeniden talepte bulundu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı fethi kabir yapılmasına karar verdi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki fethi kabir işleminin 3 Ekim Perşembe günü saat 11'de yapılacağını açıkladı.Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ise fethi kabir kararının ardından ilk kez SABAH'a konuştu. 15 yıldır gözüne uyku girmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, "Kızımı kaybettim. Yıllardır gözüme uyku girmiyor. Benim kızıma manevi bir borcum vardı. Mezarın açılmasını imkânsız görüyordum fakat avukatım Rezan Epözdemir bunu başardı. Çok mutluyuz. Mezarın açılması vicdanımızı rahatlatacak. Bir nebze olsun kamu vicdanı rahatlayacak. Avukatım Rezan Epözdemir'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Diğer taraftan Karabulut'un teyzesi ise mezarın açılmasına ilişkin olarak "Minariyi çalan kılıfını hazırlar. Uzun yıllar geçti, DNA izine rastlanmayabilir" dedi. 15 yıl önce işlenen cinayetin katil zanlısı Garipoğlu'nun açılan mezarından alınacak cesede ait parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledilerek burada detaylı bir şekilde incelenecek. DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak.Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten 197 gün sonra teslim oldu. Garipoğlu'nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etmişti.