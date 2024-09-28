Yapay zekâ bölümlerinde boş yer kalmadı

Yükseköğretim Kurulu, yapay zekâ, yazılım ve dijital teknolojiler gibi hızla gelişen alanlarda nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacın giderek arttığını gözlemledi. İhtiyaçları karşılamak üzere 2024- 2025 akademik yılında 20 üniversitede toplam 73 yeni program açıldı. Bu yıl ilk kez öğrenci alan bilişim sistemleri teknolojileri, bilgi güvenliği teknolojisi, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, yazılım geliştirme gibi yapay zekâ ile ilişkili 73 yeni lisans ve önlisans programı yoğun ilgiyle karşılandı. Devlet üniversitelerinde yeni açılan programlardaki toplam 2 bin 225 kontenjanın tamamı doldu. Böylelikle programlardaki doluluk oranı yüzde yüz olarak gerçekleşti. YÖK, bölümlerin rağbet gördüğüne dikkat çekip üniversite yönetimlerinden programlara ilişkin kalite standartları hususunda özel bir hassasiyet göstermelerini istedi.