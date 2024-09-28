CHP’li Kartal Belediyesi’nden adrese teslim ihale skandalı: 1 milyonluk şirkete milyarlık kıyak

Sık sık toplanmayan çöpler ve oluşan çöp dağlarıyla gündeme gelen CHP'li Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; 22 kalem çöp toplama, taşıma, süpürme ve yıkama işleri için iş makinesi ve araç kiralama işi adıyla ihale düzenledi. Şoförsüz olarak açılan ihale, 3 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'da Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü ihale salonunda gerçekleştirildi.
Yaklaşık maliyeti 1 milyar 387 milyon 649 bin 60 lira olarak belirlenen ihalede hizmet süresi 3 yıl olarak belirlendi. Hizmet süresi 1 Ekim 2024-31 Aralık 2027 tarihleri arası olan ihale, sonuçlandı.
Sarıyer Gazetesi'nin haberine göre; Dev ihaleyi verdiği tek geçerli teklifle, rakipsiz ve rekabetsiz şekilde ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi aldı. Ballı ihalenin şanslı şirketi ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi ile Kartal Belediyesi arasında 26 Eylül 2024 tarihinde tam 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 liralık ihale sözleşmesi imzalandı. Böylesi büyük bedelli bir ihalenin neden verilen tek teklifle rakipsiz- rekabetsiz şekilde tamamlandığı merak konusu oldu
1 MİLYONLUK ŞİRKETE MİLYARLIK KIYAK!
İhaleyi alan ÇEVLOG Ayrıştırma şirketi, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Ebedi Sokak No:16 adresinde faaliyet gösteriyor. 29 Eylül 2004 yılında İstanbul Ticaret Odası'na kaydolan şirketin sahipleri; Yılmaz Koç, Şeref Bülbül, Diren Üykü. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Kartal Belediyesi'nden 1 milyar 74 milyonluk dev ihaleyi alan bu şirketin sermayesi ise sadece 1 milyon 2 lira.
ADRESE TESLİM İHALE
Böylesi bir ihalenin bu kadar küçük sermayeli bir şirkete, rakipsiz-rekabetsiz şekilde verilmesi kafalarda soru işareti bıraktı.