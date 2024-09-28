CHP’li Kartal Belediyesi’nden adrese teslim ihale skandalı: 1 milyonluk şirkete milyarlık kıyak

Yaklaşık maliyeti 1 milyar 387 milyon 649 bin 60 lira olarak belirlenen ihalede hizmet süresi 3 yıl olarak belirlendi. Hizmet süresi 1 Ekim 2024-31 Aralık 2027 tarihleri arası olan ihale, sonuçlandı.

Sarıyer Gazetesi'nin haberine göre; Dev ihaleyi verdiği tek geçerli teklifle, rakipsiz ve rekabetsiz şekilde ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi aldı. Ballı ihalenin şanslı şirketi ÇEVLOG Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik Anonim Şirketi ile Kartal Belediyesi arasında 26 Eylül 2024 tarihinde tam 1 milyar 74 milyon 466 bin 370 liralık ihale sözleşmesi imzalandı. Böylesi büyük bedelli bir ihalenin neden verilen tek teklifle rakipsiz- rekabetsiz şekilde tamamlandığı merak konusu oldu