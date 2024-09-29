Alevi yol önderlerine hizmet pasaportlu yurtdışı görevi

Hükümetin Alevi yurttaşların sorunları ile daha yakınen ilgilenilebilmesi için iki yıl önce kurduğu Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, yurtdışında yaşayan Alevi yurttaşların sorunlarının da dinlenilebilmesi için "Yol Önderi" çalışmasını başlattı. Yurtdışında yaşayan Alevilere yol önderleri ile "Yanınızdayız" mesajı verilecek. Alevi yol önderleri yurtdışında görev alacak. Başvurular 1 Kasım'a kadar alınacak, görevlendirilecek dede ve babalara yurtdışındaki cemevlerinden davet mektubu gelmesi gerekecek. Yol önderlerine Hizmet Pasaportu düzenlenecek, Kültür Bakanlığı günlük harcırah verecek.