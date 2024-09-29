Başkan Erdoğan İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi’nin açılışını yapacak

Sosyal medya platformu X'te, "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışını Erdoğan'ın gerçekleştireceği merkez, 150 bin metrekare büyüklüğe sahip.
Erkek ve kadın milli takımı ile altyapı takımlarının yeni evi olacak merkezde, 10 bin kişilik ana salon, 8 derslikli basketbol lisesi, otel, kamp merkezi, fitness salonu yer alacak...
Açılışını bugün Cumhurbaşkanımız @RTErdogan yapacak.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 29, 2024
🏀 Basketbol Gelişim Merkezi
• 10 bin kişilik ana salon
• 8 derslikli basketbol lisesi
• 150 bin metrekare büyüklük
• Otel, kamp merkezi, fitness salonu
• Erkek ve Kadın Millî Takımı ile altyapı takımlarının yeni evi pic.twitter.com/54g0UGU657