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Giriş Tarihi: 29.9.2024 14:47 Son Güncelleme: 29.9.2024 14:47

Başkan Erdoğan İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını yapacak

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla akşam saatlerinde Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışı yapılacak.

AA
Başkan Erdoğan İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi’nin açılışını yapacak

Sosyal medya platformu X'te, "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışını Erdoğan'ın gerçekleştireceği merkez, 150 bin metrekare büyüklüğe sahip.

Erkek ve kadın milli takımı ile altyapı takımlarının yeni evi olacak merkezde, 10 bin kişilik ana salon, 8 derslikli basketbol lisesi, otel, kamp merkezi, fitness salonu yer alacak...

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Başkan Erdoğan İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını yapacak
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